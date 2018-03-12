ﾚｯｸﾞﾒｲｿﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ:ﾚｯｸﾞﾒ
LEGOAHE:ID
157.76
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/03/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
154.56 - 160.73
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
0.76%
前日終値
157.75
52週レンジ
154.56 - 160.73
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
0.76%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
157.76
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
1.329
設定日
01/18/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DAVID F HOFFMAN / STEPHEN S SMITH "STEVE"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
9128282M:GOV
|193.62 千
|193.88 百万
|14.90
|
912828V6:GOV
|142.18 千
|142.45 百万
|10.95
|
912828X5:GOV
|116.81 千
|116.95 百万
|8.99
|
EJ545726:COR
|51.84 千
|73.89 百万
|5.68
|
EJ129120:COR
|10.76 百万
|57.47 百万
|4.42
|
EK353618:COR
|616.00 百万
|47.06 百万
|3.62
|
EJ235914:COR
|534.74 千
|41.56 百万
|3.19
|
AP429835:COR
|39.95 千
|39.93 百万
|3.07
|
EH694444:COR
|6.84 百万
|39.42 百万
|3.03
|
EK382179:COR
|46.11 千
|37.69 百万
|2.90
企業概要
レッグ・メイソン・グローバル・ファンド：レッグ・メイソン・ブランディワイン・グローバル債券ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。トー タルリターンおよびキャピタルゲインの最大化を目指す。公認取引所で上場または取引されている世界各国の国債に投資する。
住所Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号44-20-7070-7444
Webサイトwww.leggmason.com.hk