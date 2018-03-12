ﾚｯｸﾞﾒｰｿﾝGblﾌｧﾝｽﾞ ﾛｲｽUS小型株
LEGMUSB:ID
560.15
USD
2.43
0.44%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
452.74 - 570.86
1年トータルリターン
21.73%
年初来リターン
2.57%
前日終値
557.72
52週レンジ
452.74 - 570.86
1年トータルリターン
22.09%
年初来リターン
2.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
560.15
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
1.237
設定日
02/24/2004
直近配当額 ( 03/20/2017)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
BONIFACE A ZAINO "BUZZ" / BILL HENCH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.54%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BGC:US
ゼネラル･ケーブル
|430.07 千
|12.73 百万
|1.00
|
CRS:US
ｶｰﾍﾟﾝﾀｰ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
|245.16 千
|12.50 百万
|0.99
|
ATI:US
アレゲニー・テクノロジーズ
|505.00 千
|12.19 百万
|0.96
|
DAN:US
ﾃﾞｰﾅ
|380.01 千
|12.16 百万
|0.96
|
CMTL:US
ｺﾑﾃｯｸ･ﾃﾚｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
|505.04 千
|11.17 百万
|0.88
|
MLI:US
ミューラー･インダストリーズ
|310.07 千
|10.99 百万
|0.87
|
HRI:US
ﾊｰｸ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|169.02 千
|10.58 百万
|0.83
|
MSCC:US
ﾏｲｸﾛｾﾐ
|201.00 千
|10.38 百万
|0.82
|
KEM:US
ケメット
|672.42 千
|10.13 百万
|0.80
|
MTOR:US
ﾒﾘﾀｰ
|423.04 千
|9.92 百万
|0.78
企業概要
レッグ・メーソン・グローバル・ファンド・ロイス US 小型株オポチュニティ・ファンド（Legg Mason Global Fund - Royce US Small Cap Opportunity Fund） Plc-Royce US Small Cap Opportunity Fund）は、アイルランド籍の、オープン・エンド型のファン ド 。長期の上昇を目指し、小型および超小型の米国企業のさまざまな株式ポートフォリ オに、総資産の 70% 以上を投資します。マネジャーは、割安な銘柄の中に、得をする機
住所Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号44-20-7070-7444
Webサイトwww.leggmason.com.hk