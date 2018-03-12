ﾚｯｸﾞﾒｰｿﾝGblﾌｧﾝｽﾞ ﾛｲｽUS小型株

LEGMUSA:ID
600.26
USD
2.62
0.44%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
482.81 - 611.34
1年トータルリターン
22.33%
年初来リターン
2.66%
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前日終値
597.64
52週レンジ
482.81 - 611.34
1年トータルリターン
22.70%
年初来リターン
2.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
600.26
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
1.237
設定日
11/08/2002
直近配当額 ( 03/20/2017)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
BONIFACE A ZAINO "BUZZ" / BILL HENCH
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
BGC:US
ゼネラル･ケーブル
430.07 千 12.73 百万 1.00
CRS:US
ｶｰﾍﾟﾝﾀｰ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
245.16 千 12.50 百万 0.99
ATI:US
アレゲニー・テクノロジーズ
505.00 千 12.19 百万 0.96
DAN:US
ﾃﾞｰﾅ
380.01 千 12.16 百万 0.96
CMTL:US
ｺﾑﾃｯｸ･ﾃﾚｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
505.04 千 11.17 百万 0.88
MLI:US
ミューラー･インダストリーズ
310.07 千 10.99 百万 0.87
HRI:US
ﾊｰｸ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
169.02 千 10.58 百万 0.83
MSCC:US
ﾏｲｸﾛｾﾐ
201.00 千 10.38 百万 0.82
KEM:US
ケメット
672.42 千 10.13 百万 0.80
MTOR:US
ﾒﾘﾀｰ
423.04 千 9.92 百万 0.78
企業概要
レッグ・メーソン・グローバル・ファンド・ロイス　US　小型株オポチュニティ・ファンド（Legg Mason Global Fund - Royce US Small Cap Opportunity Fund） Plc-Royce US Small Cap Opportunity Fund）は、アイルランド籍の、オープン・エンド型のファン ド 。長期の上昇を目指し、小型および超小型の米国企業のさまざまな株式ポートフォリ オに、総資産の 70% 以上を投資します。マネジャーは、割安な銘柄の中に、得をする機
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444
Webサイト
www.leggmason.com.hk