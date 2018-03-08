Impacto Private D1 FIM CP
LEGMULT:BZ
1.90
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/03/08
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.73 - 1.90
1年トータルリターン
9.59%
年初来リターン
1.44%
前日終値
1.90
52週レンジ
1.73 - 1.90
1年トータルリターン
9.75%
年初来リターン
1.44%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/08/2018)
1.900516
資産総額 (百万 BRL) ( 03/08/2018)
6.043
設定日
04/13/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
IMPCTHZ:BZ
Impacto Horizonte FI RF CP L
|2.56 百万
|3.57 百万
|59.20
|
AL582326:COR
|85.00 千
|87.14 千
|1.45
|
DIPLUSI:BZ
S3 Santander DI Plus I FIC F
|4.73 千
|7.57 千
|0.13
企業概要
Impacto Private D1 FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所Impacto Investimentos Ltda
Av. Getulio Vargas 874, 805
Belo Horizonte-MG
30112-020
Brazil
電話番号55-31-3261-5222
Webサイト
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