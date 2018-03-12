企業概要

レッグ・メイソン・グローバル・ファンズ－ウエスタン・アセット・グローバル・マルチストラテジー・ファンド（Legg Mason Global Funds PLC - Western Asset Global Mult i Strategy Fund）は、UCITS適格のアイルランド籍オープンエンド型投資信託。トータルリターンおよびキャピタルゲインの最大化を目指す。主に、公認取引所で上場または取引されている各種通貨建ての債券に投資。