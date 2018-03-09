Legend W FI Multimercado Cre

LEGENDW:BZ
0.96
BRL
0.01
1.26%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.76 - 1.26
1年トータルリターン
19.62%
年初来リターン
-0.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.95
52週レンジ
0.76 - 1.26
1年トータルリターン
19.56%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
0.959993
資産総額 (百万 BRL) ( 03/09/2018)
99.248
設定日
07/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
PRML3:BZ
ﾌﾟﾙﾓ･ﾛｼﾞｽﾃｨｶ
2.96 百万 33.65 百万 33.75
NWCSHST:BZ
New Cash Star FI Renda Fixa
195.71 千 23.36 百万 23.44
ENEV3:BZ
ｴﾈｰﾊﾞ
1.58 百万 21.35 百万 21.41
AO355335:COR
1.93 千 18.13 百万 18.18
ELET6:BZ
ブラジル中央電力
462.80 千 12.91 百万 12.95
VALE3:BZ
ヴァーレ
100.00 千 4.51 百万 4.52
PETR4:BZ
ブラジル石油公社
182.00 千 3.91 百万 3.92
BRFS3:BZ
ＢＲＦ
107.50 千 3.22 百万 3.23
OGXP3:BZ
ｵﾚｵ･ｴ･ｶﾞｽ･ﾊﾟﾙﾁｼﾊﾟｿｲｽ
916.18 千 2.82 百万 2.83
GUEPAEQ:BZ
Guepardo Institucional FIC F
1.19 百万 2.35 百万 2.35
企業概要
Legend W FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393
Webサイト
www.reliance.com.br