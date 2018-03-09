Legend W FI Multimercado Cre
LEGENDW:BZ
0.96
BRL
0.01
1.26%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.76 - 1.26
1年トータルリターン
19.62%
年初来リターン
-0.45%
前日終値
0.95
52週レンジ
0.76 - 1.26
1年トータルリターン
19.56%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
0.959993
資産総額 (百万 BRL) ( 03/09/2018)
99.248
設定日
07/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
PRML3:BZ
ﾌﾟﾙﾓ･ﾛｼﾞｽﾃｨｶ
|2.96 百万
|33.65 百万
|33.75
|
NWCSHST:BZ
New Cash Star FI Renda Fixa
|195.71 千
|23.36 百万
|23.44
|
ENEV3:BZ
ｴﾈｰﾊﾞ
|1.58 百万
|21.35 百万
|21.41
|
AO355335:COR
|1.93 千
|18.13 百万
|18.18
|
ELET6:BZ
ブラジル中央電力
|462.80 千
|12.91 百万
|12.95
|
VALE3:BZ
ヴァーレ
|100.00 千
|4.51 百万
|4.52
|
PETR4:BZ
ブラジル石油公社
|182.00 千
|3.91 百万
|3.92
|
BRFS3:BZ
ＢＲＦ
|107.50 千
|3.22 百万
|3.23
|
OGXP3:BZ
ｵﾚｵ･ｴ･ｶﾞｽ･ﾊﾟﾙﾁｼﾊﾟｿｲｽ
|916.18 千
|2.82 百万
|2.83
|
GUEPAEQ:BZ
Guepardo Institucional FIC F
|1.19 百万
|2.35 百万
|2.35
企業概要
Legend W FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号55-11-3089-9393
Webサイトwww.reliance.com.br