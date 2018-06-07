Legend Media Inc
LEGE:US
OTC US
0.01
USD
0.00
4.76%
更新日時 2018/06/07
始値
0.01
安値 - 高値 レンジ（日）
0.01 - 0.01
出来高
8,480
前日終値
0.01
52週レンジ
0.00 - 0.01
始値
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安値 - 高値 レンジ（日）
0.01 - 0.01
出来高
8,480
前日終値
0.01
52週レンジ
0.00 - 0.01
年初来リターン
900.00%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-0.02
時価総額 (百万 USD)
1.241
発行済株式数 (百万)
112.813
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.10
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Communications
業種
Media
産業サブグループ
Advertising & Marketing
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企業概要
Legend Media, Inc. offers advertising services. The Company directs its advertising to affluent people in China through radio and airline travel.
住所Room 624, Gehua Tower A ,
Qinglong Hutong Building No 1
Beijing, 1000007
China
電話番号86-10-8418-6112
Webサイトwww.legend-media.com