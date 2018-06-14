Columbia Large Cap Growth Fu
LEGCX:US
NASDAQ GM
36.63
USD
0.13
0.35%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.48 - 36.76
1年トータルリターン
18.70%
年初来リターン
9.80%
前日終値
36.76
52週レンジ
30.48 - 36.76
1年トータルリターン
18.62%
年初来リターン
9.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
36.63
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
3.787
設定日
11/18/2002
直近配当額 ( 12/06/2017)
0.0559
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JOHN T WILSON / TCHINTCIA BARROS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.66%
経費率
1.86%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|2.34 百万
|218.46 百万
|6.11
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|126.51 千
|198.12 百万
|5.54
|
AAPL:US
アップル
|1.12 百万
|185.66 百万
|5.19
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|104.97 千
|106.79 百万
|2.99
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|834.03 千
|105.82 百万
|2.96
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|101.62 千
|103.51 百万
|2.89
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|598.37 千
|102.92 百万
|2.88
|
ADBE:US
ｱﾄﾞﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ
|422.70 千
|93.67 百万
|2.62
|
NVDA:US
エヌビディア
|351.76 千
|79.11 百万
|2.21
|
FDX:US
フェデックス
|281.35 千
|69.55 百万
|1.94
企業概要
Columbia Large Cap Growth Fund seeks long-term capital appreciation by investing in a broadly diversified portfolio of equity securities, primarily common stocks. The Advisor looks for large-capitalization companies in growing industries.
住所Columbia Management Investment
225 Franklin Street
Boston, MA 02111
電話番号1-800-345-6611