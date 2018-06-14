Columbia Large Cap Growth Fu

LEGAX:US
NASDAQ GM
43.73
USD
0.15
0.34%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
36.14 - 43.88
1年トータルリターン
19.58%
年初来リターン
10.18%
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前日終値
43.88
52週レンジ
36.14 - 43.88
1年トータルリターン
19.52%
年初来リターン
10.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
43.73
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
3.787
設定日
11/01/1998
直近配当額 ( 12/06/2017)
0.0559
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JOHN T WILSON / TCHINTCIA BARROS
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.66%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
2.34 百万 218.46 百万 6.11
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
126.51 千 198.12 百万 5.54
AAPL:US
アップル
1.12 百万 185.66 百万 5.19
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
104.97 千 106.79 百万 2.99
V:US
ﾋﾞｻﾞ
834.03 千 105.82 百万 2.96
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
101.62 千 103.51 百万 2.89
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
598.37 千 102.92 百万 2.88
ADBE:US
ｱﾄﾞﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ
422.70 千 93.67 百万 2.62
NVDA:US
エヌビディア
351.76 千 79.11 百万 2.21
FDX:US
フェデックス
281.35 千 69.55 百万 1.94
企業概要
Columbia Large Cap Growth Fund seeks long-term capital appreciation by investing in a broadly diversified portfolio of equity securities, primarily common stocks. The Advisor looks for large-capitalization companies in growing industries.
住所
Columbia Management Investment
225 Franklin Street
Boston, MA 02111
電話番号
1-800-345-6611
Webサイト
www.columbiathreadneedleus.com