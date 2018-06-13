LFI Private Stocks FIA
LEGANPR:BZ
1.64
BRL
0.01
0.62%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.46 - 2.18
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
-17.29%
前日終値
1.65
52週レンジ
1.46 - 2.18
1年トータルリターン
9.92%
年初来リターン
-17.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
1.641499
資産総額 (百万 BRL) ( 06/13/2018)
7.631
設定日
07/10/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
NATU3:BZ
ナチュラ･コスメティコス
|41.50 千
|1.40 百万
|17.99
|
PETR4:BZ
ブラジル石油公社
|65.00 千
|1.23 百万
|15.86
|
CCRO3:BZ
ｺﾝｾｯｿﾝｴｽ･ﾛﾄﾞﾋﾞｱﾘｱｽ
|108.00 千
|1.11 百万
|14.30
|
ECOR3:BZ
ｴｺﾎﾄﾞﾋﾞｱｽｲﾝﾌﾗｴｽﾄﾙﾄﾗｴﾛｼﾞｽﾁｶ
|125.00 千
|987.50 千
|12.69
|
BRSR6:BZ
ﾊﾞﾝﾘｽﾙ銀行
|50.00 千
|820.50 千
|10.55
|
UGPA3:BZ
ｳﾙﾄﾗﾊﾟｰﾙ･ﾊﾟﾙﾃｨｼﾊﾟｿｴｽ
|15.80 千
|790.00 千
|10.16
|
HGTX3:BZ
ｴｰﾘﾝｸﾞ
|45.00 千
|764.10 千
|9.82
|
CSNA3:BZ
ｺﾝﾊﾟﾆｱ･ｼﾃﾞﾙﾙｼﾞｶ･ﾅｼｵﾅﾙ
|90.00 千
|693.00 千
|8.91
|
GOAU4:BZ
メタルルジカ･ゲルダウ
|100.00 千
|681.00 千
|8.75
|
ITSA4:BZ
インベスティメントス･イタウ
|66.06 千
|674.40 千
|8.67
企業概要
LFI Private Stocks FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities.
住所Azimut Brasil Wealth Management Ltda
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758 #51
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電話番号55-11-3552-7656
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