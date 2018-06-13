LFI Private Stocks FIA

LEGANPR:BZ
1.64
BRL
0.01
0.62%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.46 - 2.18
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
-17.29%
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前日終値
1.65
52週レンジ
1.46 - 2.18
1年トータルリターン
9.92%
年初来リターン
-17.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
1.641499
資産総額 (百万 BRL) ( 06/13/2018)
7.631
設定日
07/10/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
NATU3:BZ
ナチュラ･コスメティコス
41.50 千 1.40 百万 17.99
PETR4:BZ
ブラジル石油公社
65.00 千 1.23 百万 15.86
CCRO3:BZ
ｺﾝｾｯｿﾝｴｽ･ﾛﾄﾞﾋﾞｱﾘｱｽ
108.00 千 1.11 百万 14.30
ECOR3:BZ
ｴｺﾎﾄﾞﾋﾞｱｽｲﾝﾌﾗｴｽﾄﾙﾄﾗｴﾛｼﾞｽﾁｶ
125.00 千 987.50 千 12.69
BRSR6:BZ
ﾊﾞﾝﾘｽﾙ銀行
50.00 千 820.50 千 10.55
UGPA3:BZ
ｳﾙﾄﾗﾊﾟｰﾙ･ﾊﾟﾙﾃｨｼﾊﾟｿｴｽ
15.80 千 790.00 千 10.16
HGTX3:BZ
ｴｰﾘﾝｸﾞ
45.00 千 764.10 千 9.82
CSNA3:BZ
ｺﾝﾊﾟﾆｱ･ｼﾃﾞﾙﾙｼﾞｶ･ﾅｼｵﾅﾙ
90.00 千 693.00 千 8.91
GOAU4:BZ
メタルルジカ･ゲルダウ
100.00 千 681.00 千 8.75
ITSA4:BZ
インベスティメントス･イタウ
66.06 千 674.40 千 8.67
企業概要
LFI Private Stocks FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities.
住所
Azimut Brasil Wealth Management Ltda
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr,
758 #51
04542-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3552-7656
Webサイト
http://www.azimutbrasil.com/