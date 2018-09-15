レゲット･アンド･プラット
LEG:US
New York
46.40
USD
0.12
0.26%
更新日時 2018/09/15
始値
46.33
安値 - 高値 レンジ（日）
46.13 - 46.51
出来高
428,129
前日終値
46.28
52週レンジ
39.57 - 51.99
1年トータルリターン
3.65%
始値
46.33
安値 - 高値 レンジ（日）
46.13 - 46.51
出来高
428,129
前日終値
46.28
52週レンジ
39.57 - 51.99
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
-2.79%
株価収益率(PER) (TTM)
20.98
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
2.21
時価総額 (十億 USD)
6.039
発行済株式数 (百万)
130.160
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.52
直近配当利回り（税込）
3.28%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Home & Office Products
産業サブグループ
Home & Office Furnishings
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企業概要
レゲット・アンド・プラット (Leggett & Platt, Inc.) は各種技術製品の総合メーカー｡製品はベッド、家具、その他住宅インテリア用品などのコンポーネントのほか、事務所や施設インテリア洋品のコンポーネント、店舗設備品、ディスプレー、特殊ワイヤ製品、自動車の座席用サスペンション、腰部サポートシステムなど。
住所No 1 Leggett Road
Carthage, MO 64836
United States
電話番号1-417-358-8131
Webサイトwww.leggett.com