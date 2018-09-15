企業概要

レゲット・アンド・プラット (Leggett & Platt, Inc.) は各種技術製品の総合メーカー｡製品はベッド、家具、その他住宅インテリア用品などのコンポーネントのほか、事務所や施設インテリア洋品のコンポーネント、店舗設備品、ディスプレー、特殊ワイヤ製品、自動車の座席用サスペンション、腰部サポートシステムなど。