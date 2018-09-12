ﾚｵﾝｽﾞ･ﾌｧﾆﾁｬｰ
LEFUF:US
OTC US
13.31
USD
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更新日時 2018/09/12
出来高
500
前日終値
13.31
52週レンジ
13.31 - 14.46
出来高
500
前日終値
13.31
52週レンジ
13.31 - 14.46
年初来リターン
-7.96%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-
時価総額 (十億 USD)
1.017
発行済株式数 (百万)
76.410
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
3.18%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Retail - Discretionary
産業サブグループ
Home Products Stores
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企業概要
レオンズ・ファニチャー（Leon's Furniture Limited）は家具メーカー。家具、家電製 品、カーペット、家庭用電子機器を販売する。スカンジナビア半島全域で店舗を運営。
住所45 Gordon Mackay Road
PO Box 1100, Station B
Weston, ON M9N 3X3
Canada
電話番号1-416-243-7880
Webサイトwww.leons.ca