Luxbond - Euro Fix Term 2019
LEFT19B:LX
87.91
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.89 - 102.74
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-1.21%
前日終値
87.89
52週レンジ
87.89 - 102.74
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-1.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
87.91
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
70.425
設定日
01/20/2014
直近配当額 ( 04/26/2018)
13.05
直近配当利回り（税込）
14.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EH856045:COR
|3.15 千
|2.80 百万
|4.08
|
LW063110:COR
|3.00 千
|2.57 百万
|3.75
|
EH837830:COR
|2.85 千
|2.53 百万
|3.69
|
EH767034:COR
|2.70 千
|2.42 百万
|3.53
|
EK401572:COR
|2.50 千
|2.19 百万
|3.19
|
EK027590:COR
|2.50 千
|2.17 百万
|3.16
|
EH932730:COR
|2.30 千
|2.03 百万
|2.96
|
EK260782:COR
|2.30 千
|1.99 百万
|2.90
|
EI067682:COR
|2.00 千
|1.78 百万
|2.59
|
EH706820:COR
|2.00 千
|1.78 百万
|2.59
企業概要
Luxbond - Euro Fix Term 2019 is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth and steady returns until maturity on 1/31/2019. The Fund primarily invests its assets in fixed or variable-rate bonds issued by investment-grade issuers.
住所Luxbond SICAV
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号352-40-15-3248
Webサイトwww.bcee.lu