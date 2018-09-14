Luxbond - Euro Fix Term 2019

LEFT19B:LX
87.91
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.89 - 102.74
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-1.21%
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前日終値
87.89
52週レンジ
87.89 - 102.74
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-1.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
87.91
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
70.425
設定日
01/20/2014
直近配当額 ( 04/26/2018)
13.05
直近配当利回り（税込）
14.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EH856045:COR
3.15 千 2.80 百万 4.08
LW063110:COR
3.00 千 2.57 百万 3.75
EH837830:COR
2.85 千 2.53 百万 3.69
EH767034:COR
2.70 千 2.42 百万 3.53
EK401572:COR
2.50 千 2.19 百万 3.19
EK027590:COR
2.50 千 2.17 百万 3.16
EH932730:COR
2.30 千 2.03 百万 2.96
EK260782:COR
2.30 千 1.99 百万 2.90
EI067682:COR
2.00 千 1.78 百万 2.59
EH706820:COR
2.00 千 1.78 百万 2.59
企業概要
Luxbond - Euro Fix Term 2019 is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth and steady returns until maturity on 1/31/2019. The Fund primarily invests its assets in fixed or variable-rate bonds issued by investment-grade issuers.
住所
Luxbond SICAV
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-15-3248
Webサイト
www.bcee.lu