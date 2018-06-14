Luxbond - Euro Fix Term 2019

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106.16
EUR
0.05
0.05%
更新日時 14:59 JST 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.16 - 108.01
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-0.95%
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前日終値
106.21
52週レンジ
106.16 - 108.01
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-0.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
106.16
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
70.674
設定日
01/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EH856045:COR
3.15 千 2.64 百万 3.73
LW063110:COR
3.00 千 2.42 百万 3.42
EH837830:COR
2.85 千 2.41 百万 3.39
EH767034:COR
2.70 千 2.30 百万 3.24
EK236479:COR
2.80 千 2.28 百万 3.22
JK919313:COR
2.56 千 2.05 百万 2.89
EK401572:COR
2.50 千 2.05 百万 2.89
EK027590:COR
2.50 千 2.04 百万 2.87
EH932730:COR
2.30 千 1.92 百万 2.71
EK260782:COR
2.30 千 1.88 百万 2.64
企業概要
Luxbond - Euro Fix Term 2019 is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth and steady returns until maturity on 1/31/2019. The Fund primarily invests its assets in fixed or variable-rate bonds issued by investment-grade issuers.
住所
Luxbond SICAV
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-15-3248
Webサイト
www.bcee.lu