Luxbond - Euro Fix Term 2019
LEFT19A:LX
106.16
EUR
0.05
0.05%
更新日時 14:59 JST 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.16 - 108.01
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-0.95%
前日終値
106.21
52週レンジ
106.16 - 108.01
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-0.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
106.16
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
70.674
設定日
01/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EH856045:COR
|3.15 千
|2.64 百万
|3.73
|
LW063110:COR
|3.00 千
|2.42 百万
|3.42
|
EH837830:COR
|2.85 千
|2.41 百万
|3.39
|
EH767034:COR
|2.70 千
|2.30 百万
|3.24
|
EK236479:COR
|2.80 千
|2.28 百万
|3.22
|
JK919313:COR
|2.56 千
|2.05 百万
|2.89
|
EK401572:COR
|2.50 千
|2.05 百万
|2.89
|
EK027590:COR
|2.50 千
|2.04 百万
|2.87
|
EH932730:COR
|2.30 千
|1.92 百万
|2.71
|
EK260782:COR
|2.30 千
|1.88 百万
|2.64
企業概要
Luxbond - Euro Fix Term 2019 is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth and steady returns until maturity on 1/31/2019. The Fund primarily invests its assets in fixed or variable-rate bonds issued by investment-grade issuers.
住所Luxbond SICAV
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号352-40-15-3248
Webサイトwww.bcee.lu