Leadersel - Flex Multimanage
LEFLEMU:LX
99.87
EUR
更新日時 2018/06/08
商品分類
FCP
52週レンジ
98.69 - 104.36
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-1.63%
52週レンジ
98.69 - 104.36
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-1.63%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/08/2018)
99.87
資産総額 (百万 EUR) ( 06/08/2018)
63.150
設定日
01/21/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
NSTHIAE:LX
Natixis International Funds
|4.52 千
|483.29 千
|15.06
|
INSLBPF:ID
ｲﾝｻｲﾄLIBORﾌﾟﾗｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ
|280.18 千
|302.11 千
|9.41
|
SALRFE1:ID
ｻﾗｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ
|1.70 千
|240.98 千
|7.51
|
ELVESIE:LX
ｴﾚﾊﾞUCITSﾌｧﾝﾄﾞ-ｴﾚﾊﾞ･ﾕｰﾛﾋﾟｱﾝ･
|197.00
|200.47 千
|6.25
|
HEPYACC:ID
ﾍﾌﾟﾀｺﾞﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ﾔｸﾄﾏﾝUSｴｸｲﾃｨ･ﾌ
|1.33 千
|186.84 千
|5.82
|
MLPS:LN
ｲﾝﾍﾞｽｺ･ﾓｰﾆﾝｸﾞｽﾀｰUSｴﾈﾙｷﾞｰ･ｲﾝﾌ
|2.49 千
|184.04 千
|5.73
|
BEMHBEU:LX
|1.63 千
|170.26 千
|5.30
|
CGSGREU:LX
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾌﾛﾝﾃ
|1.63 千
|169.90 千
|5.29
|
CHCGIAU:LX
華夏基金中国ｸﾞﾛｰｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ/ﾙｸｾﾝ
|12.20 千
|160.78 千
|5.01
|
EURBDTR:LX
ｴﾌﾟｼﾛﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･
|1.16 千
|158.71 千
|4.94
企業概要
Leadersel - Flex Multimanager is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an optimal return of invested capital. The Fund primarily invests its assets in other OPC funds investing in equities and bonds. The Fund can also invest in money market instruments.
住所Ersel Gestion Internationale S.A
Rue Jean l'aveugle, 17
L-1148 Luxembourg
電話番号-
Webサイトwww.ersel.it