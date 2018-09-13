DNCA Invest - European Bond
LEEUROB:LX
136.09
EUR
0.09
0.07%
更新日時 2018/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
135.90 - 138.37
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-0.87%
前日終値
136.00
52週レンジ
135.90 - 138.37
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
136.09
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
57.742
設定日
01/02/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PHILIPPE CHAMPIGNEULLE / ROMAIN GRANDIS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.44%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EK818925:COR
|2.20 千
|2.19 百万
|3.73
|
EK052106:COR
|2.00 千
|2.18 百万
|3.71
|
EJ535591:COR
|1.98 千
|2.13 百万
|3.62
|
EK142173:COR
|2.00 千
|2.11 百万
|3.60
|
EH970000:COR
|1.80 千
|2.03 百万
|3.46
|
EJ304205:COR
|1.60 千
|1.69 百万
|2.89
|
EJ823175:COR
|1.50 千
|1.68 百万
|2.86
|
EK385860:COR
|1.50 千
|1.54 百万
|2.63
|
EK333207:COR
|1.50 千
|1.53 百万
|2.61
|
EJ966481:COR
|1.32 千
|1.42 百万
|2.42
企業概要
DNCA Invest - European Bond Opportunities is a Sicav incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a regular rate of total return consistent with the preservation of capital by investing in the Euro bond market. The Fund primarily invests its assets in bonds and other fixed income securities guaranteed by EU entities.
住所DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号-
Webサイトwww.dncafinance.lu