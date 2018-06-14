Lee Feed Mill PCL
LEE:TB
Bangkok
2.80
THB
0.02
0.71%
更新日時 18:38 JST 2018/06/14
始値
2.80
安値 - 高値 レンジ（日）
2.80 - 2.82
出来高
66,001
前日終値
2.82
52週レンジ
2.76 - 3.74
1年トータルリターン
-1.94%
始値
2.80
安値 - 高値 レンジ（日）
2.80 - 2.82
出来高
66,001
前日終値
2.82
52週レンジ
2.76 - 3.74
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-9.09%
株価収益率(PER) (TTM)
15.34
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (THB) (TTM)
0.18
時価総額 (十億 THB)
2.582
発行済株式数 (百万)
922.180
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.77
直近配当利回り（税込）
6.79%
セクター
Consumer Staples
業種
Consumer Products
産業サブグループ
Packaged Food
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企業概要
Lee Feed Mill Public Company Limited produces and distributes ready-made feeds for poultry, pigs, horses, and cows under branded names. The Company also breeds farm animals for farm operators.
住所Wall Street Tower, 28/F
33/137 Surawong Road, Bang Rak
Bangkok, 10500
Thailand
電話番号66-2-632-7300
Webサイトwww.leepattana.com