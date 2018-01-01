ﾘｰ･ﾒﾀﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
LEE:SP
上場廃止
SGD
出来高
0
52週レンジ
0.295 - 0.425
出来高
0
52週レンジ
0.295 - 0.425
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (SGD) (TTM)
0.017
時価総額 (SGD)
-
発行済株式数 (百万)
474.551
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
4.29%
セクター
Materials
業種
Iron & Steel
産業サブグループ
Iron & Steel Foundry
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企業概要
リー・メタル・グループ（Lee Metal Group Limited）は補強鋼製品メーカー。 鉄筋棒 鋼・鋼板を輸入するほか、切断や曲げ加工された鉄筋棒鋼・鋼溶接網を成形および製造する。 船舶の所有・運営とチャーター事業を手掛ける。
住所No 7 Tuas Avenue 16
Singapore, 638934
Singapore
電話番号65-6862-2467
Webサイトwww.leemetalgroup.com