ﾗﾝｽﾞｴﾝﾄﾞ
LED:GR
Berlin
15.17
EUR
0.17
1.13%
更新日時 2018/09/15
始値
15.00
安値 - 高値 レンジ（日）
14.99 - 15.49
出来高
0
前日終値
15.00
52週レンジ
8.94 - 25.24
1年トータルリターン
53.19%
始値
15.00
安値 - 高値 レンジ（日）
14.99 - 15.49
出来高
0
前日終値
15.00
52週レンジ
8.94 - 25.24
1年トータルリターン
53.19%
年初来リターン
-5.86%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (百万 EUR)
488.660
発行済株式数 (百万)
32.212
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Discretionary
業種
Retail - Discretionary
産業サブグループ
E-Commerce Discretionary
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企業概要
ランズエンド（Lands' End, Inc.）は衣料品メーカー。紳士、婦人、子供用の衣料品、アクセサリーを製造する。水着、衣類、寝具、トートバッグ、家具、バス用品、制服、上着、各種関連製品の製造・販売を手掛ける。カタログとウェブサイトを通じて世界で製品を販売。
住所1 Lands' End Lane
Dodgeville, WI 53595
United States
電話番号1-608-935-9341
Webサイトwww.landsend.com