企業概要

ランズエンド（Lands' End, Inc.）は衣料品メーカー。紳士、婦人、子供用の衣料品、アクセサリーを製造する。水着、衣類、寝具、トートバッグ、家具、バス用品、制服、上着、各種関連製品の製造・販売を手掛ける。カタログとウェブサイトを通じて世界で製品を販売。