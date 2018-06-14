LOﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｺﾝｼｭｰﾏｰ

LECSHID:LX
12.00
GBP
0.06
0.52%
更新日時 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.43 - 13.16
1年トータルリターン
13.25%
年初来リターン
-2.14%
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前日終値
12.07
52週レンジ
10.43 - 13.16
1年トータルリターン
14.30%
年初来リターン
-2.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
12.0042
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
1.259
設定日
11/14/2013
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.04
直近配当利回り（税込）
0.33%
ファンドマネージャ
DIDIER RABATTU / ODILE LANGE-BROUSSY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
CARLB:DC
カールスバーグ
420.00 千 54.12 百万 4.00
2628:HK
中国人寿保険 [ﾁｬｲﾅ･ﾗｲﾌ･ｲﾝｼｭｱ
14.50 百万 49.03 百万 3.63
151:HK
中国旺旺控股 [ﾜﾝﾜﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
49.50 百万 43.73 百万 3.23
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
200.00 千 40.86 百万 3.02
051900:KS
ＬＧ生活健康 [ｴﾙｼﾞｰ･ﾊｳｽﾎｰﾙﾄﾞ
37.00 千 40.78 百万 3.02
322:HK
康師傅控股 [ﾃｨﾝｲｰ]
19.50 百万 40.64 百万 3.00
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
680.00 千 40.31 百万 2.98
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
850.00 千 39.72 百万 2.94
SUNP:IN
ｻﾝ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
4.10 百万 37.38 百万 2.76
MSM:SJ
ﾏｽﾏｰﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
3.10 百万 36.13 百万 2.67
企業概要
LOファンズ－エマージング・コンシューマー（LO Funds - Emerging Consumer）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3封ｪの2以上を、所在地または主要事業拠点が新興国市場である農業、小売、消費関連企業 の株式と株式関連銘柄に投資する。
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000
Webサイト
www.lombardodier.com