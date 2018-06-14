LOﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｺﾝｼｭｰﾏｰ
LECSHID:LX
12.00
GBP
0.06
0.52%
更新日時 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.43 - 13.16
1年トータルリターン
13.25%
年初来リターン
-2.14%
前日終値
12.07
52週レンジ
10.43 - 13.16
1年トータルリターン
14.30%
年初来リターン
-2.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
12.0042
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
1.259
設定日
11/14/2013
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.04
直近配当利回り（税込）
0.33%
ファンドマネージャ
DIDIER RABATTU / ODILE LANGE-BROUSSY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.15%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
CARLB:DC
カールスバーグ
|420.00 千
|54.12 百万
|4.00
|
2628:HK
中国人寿保険 [ﾁｬｲﾅ･ﾗｲﾌ･ｲﾝｼｭｱ
|14.50 百万
|49.03 百万
|3.63
|
151:HK
中国旺旺控股 [ﾜﾝﾜﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|49.50 百万
|43.73 百万
|3.23
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|200.00 千
|40.86 百万
|3.02
|
051900:KS
ＬＧ生活健康 [ｴﾙｼﾞｰ･ﾊｳｽﾎｰﾙﾄﾞ
|37.00 千
|40.78 百万
|3.02
|
322:HK
康師傅控股 [ﾃｨﾝｲｰ]
|19.50 百万
|40.64 百万
|3.00
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|680.00 千
|40.31 百万
|2.98
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|850.00 千
|39.72 百万
|2.94
|
SUNP:IN
ｻﾝ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|4.10 百万
|37.38 百万
|2.76
|
MSM:SJ
ﾏｽﾏｰﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|3.10 百万
|36.13 百万
|2.67
企業概要
LOファンズ－エマージング・コンシューマー（LO Funds - Emerging Consumer）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3封ｪの2以上を、所在地または主要事業拠点が新興国市場である農業、小売、消費関連企業 の株式と株式関連銘柄に投資する。
住所Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+ 352 27 78 1000
Webサイトwww.lombardodier.com