レシコ･エジプト

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直近配当利回り（税込）
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セクター
Consumer Discretionary
業種
Home & Office Products
産業サブグループ
Home Improvement

会社関連ニュース

プレスリリース・レポート

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企業概要
レシコ・エジプト (Lecico Egypt S.A.E.) は中東の衛生器具およびタイルメーカー。 エジプトのアレクサンドリアを拠点に、Khorshid、Borg El Arab、およびレバノンの Kfarshima で事業展開する。
住所
Khorshid
PO Box 358
Alexandria
Egypt
電話番号
203-518-0011
Webサイト
www.lecicoegypt.com

役員

取締役

  • Gilbert Niqola Gargour
    Chairman/CEO/Co-Owner
  • Taher Gilbert Gargour
    Managing Director
  • Mats Bergdahl
    Exec Dir:Export
  • Mohammed Ali Mohammed Hassan
    Dir:Financial/Head:IR
  • Georges Wahbah Ghorayeb
    Dir:Technical
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