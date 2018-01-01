レシコ･エジプト
LECIY:US
OTC US
USD
出来高
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株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EGP) (TTM)
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時価総額 (USD)
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発行済株式数
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株価売上高倍率(PSR) (TTM)
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直近配当利回り（税込）
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セクター
Consumer Discretionary
業種
Home & Office Products
産業サブグループ
Home Improvement
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企業概要
レシコ・エジプト (Lecico Egypt S.A.E.) は中東の衛生器具およびタイルメーカー。 エジプトのアレクサンドリアを拠点に、Khorshid、Borg El Arab、およびレバノンの Kfarshima で事業展開する。
住所Khorshid
PO Box 358
Alexandria
Egypt
電話番号203-518-0011
Webサイトwww.lecicoegypt.com