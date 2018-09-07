ﾚﾊﾟﾝﾄ･ｺﾝｿﾘﾃﾞｰﾃｯﾄﾞ･ﾏｲﾆﾝｸﾞ
LECBF:US
OTC US
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USD
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更新日時 2018/09/07
出来高
130,000
前日終値
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52週レンジ
0.00 - 0.02
出来高
130,000
前日終値
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52週レンジ
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年初来リターン
-37.50%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (PHP) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
151.737
発行済株式数 (十億)
26.553
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Precious Metal Mining
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企業概要
レパント・コンソリデーテッド・マイニング（Lepanto Consolidated Mining Company） は探鉱会社。子会社を通じて、金、銅、および銀を採掘する。ダイヤモンド採掘、保険、港湾業務への投資も手掛ける。
住所21st Floor Lepanto Building
8747 Paseo de Roxas
Makati City, 1226
Philippines
電話番号1-632-815-9447
Webサイトwww.lepantomining.com