Leigh Baldwin Total Return F
LEBOX:US
NASDAQ GM
6.88
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.85 - 7.00
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
0.00%
前日終値
6.88
52週レンジ
6.85 - 7.00
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
6.88
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
2.392
設定日
08/01/2008
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.0118
直近配当利回り（税込）
0.69%
ファンドマネージャ
LEIGH DOUGLAS BALDWIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
1.75%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
DIA:US
SPDRﾀﾞｳ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株平均ETF
|600.00
|145.64 千
|6.00
|
MU:US
マイクロン･テクノロジー
|2.00 千
|104.88 千
|4.32
|
DAL:US
デルタ航空
|2.00 千
|99.08 千
|4.08
|
AVGO:US
ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ
|400.00
|97.06 千
|4.00
|
GLD:US
SPDR･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ｼｪｱ
|800.00
|94.92 千
|3.91
|
FDX:US
フェデックス
|400.00
|90.82 千
|3.74
|
DE:US
ディア
|600.00
|83.88 千
|3.46
|
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
|1.00 千
|82.73 千
|3.41
|
SU:CN
サンコア・エナジー
|2.00 千
|81.36 千
|3.35
|
SLB:US
ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｪ
|1.20 千
|80.44 千
|3.31
企業概要
Leigh Baldwin Total Return Fund seeks long-term capital appreciation by investing in common stock of U.S. companies that the Fund's adviser, Frank Capital Partners LLC, believes are underpriced based on the company's intrinsic value.
住所Frank Capital Partners LLC
781 Crandon Blvd
Unit 602
Key Biscayne, FL 33149
電話番号1-973-887-7698
Webサイトwww.frankfunds.com