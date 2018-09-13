Leblon Acoes Master FIA
LEBLONB:BZ
420.07
BRL
3.26
0.77%
更新日時 2018/09/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
391.16 - 481.79
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
-0.83%
前日終値
423.33
52週レンジ
391.16 - 481.79
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
420.0722
資産総額 (百万 BRL) ( 09/13/2018)
160.122
設定日
09/30/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SUZB3:BZ
ｽｻﾞｰﾉ･ﾊﾟﾍﾟﾙ･ｴ･ｾﾙﾛｰｽ
|226.11 千
|9.75 百万
|5.88
|
B3SA3:BZ
B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ
|414.91 千
|9.03 百万
|5.45
|
GOAU4:BZ
メタルルジカ･ゲルダウ
|1.25 百万
|8.53 百万
|5.15
|
SGPS3:BZ
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊﾟﾙﾃｨｼﾊﾟｿｴｽ
|993.45 千
|7.50 百万
|4.53
|
BBAS3:BZ
ブラジル銀行
|243.46 千
|7.39 百万
|4.46
|
HYPE3:BZ
ﾊｲﾍﾟﾗ
|258.49 千
|7.29 百万
|4.40
|
CMIG3:BZ
ミナスジェライス電力
|821.67 千
|5.75 百万
|3.47
|
PRIO3:BZ
ﾍﾟﾄﾛ･ﾘｵ
|72.36 千
|5.16 百万
|3.11
|
RAIL3:BZ
ﾙﾓ
|254.35 千
|3.51 百万
|2.12
|
LREN3:BZ
ロジャス･レナー
|117.18 千
|3.48 百万
|2.10
企業概要
Leblon Acoes Master FIA is an open-end Fund incorporated in Brazil.The objective of the Fund is capital growth.The Fund will invest in equity securities, mainly in Brazilian stock markets, and may use a leverage strategy.
住所Leblon Equities
Av. Niemeyer, 2 Salas 201 e 202
22450-220, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号55-21-3206-7300
Webサイトwww.leblonequities.com.br