Leblon Acoes Master FIA

LEBLONB:BZ
420.07
BRL
3.26
0.77%
更新日時 2018/09/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
391.16 - 481.79
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
-0.83%
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前日終値
423.33
52週レンジ
391.16 - 481.79
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
420.0722
資産総額 (百万 BRL) ( 09/13/2018)
160.122
設定日
09/30/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
SUZB3:BZ
ｽｻﾞｰﾉ･ﾊﾟﾍﾟﾙ･ｴ･ｾﾙﾛｰｽ
226.11 千 9.75 百万 5.88
B3SA3:BZ
B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ
414.91 千 9.03 百万 5.45
GOAU4:BZ
メタルルジカ･ゲルダウ
1.25 百万 8.53 百万 5.15
SGPS3:BZ
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊﾟﾙﾃｨｼﾊﾟｿｴｽ
993.45 千 7.50 百万 4.53
BBAS3:BZ
ブラジル銀行
243.46 千 7.39 百万 4.46
HYPE3:BZ
ﾊｲﾍﾟﾗ
258.49 千 7.29 百万 4.40
CMIG3:BZ
ミナスジェライス電力
821.67 千 5.75 百万 3.47
PRIO3:BZ
ﾍﾟﾄﾛ･ﾘｵ
72.36 千 5.16 百万 3.11
RAIL3:BZ
ﾙﾓ
254.35 千 3.51 百万 2.12
LREN3:BZ
ロジャス･レナー
117.18 千 3.48 百万 2.10
企業概要
Leblon Acoes Master FIA is an open-end Fund incorporated in Brazil.The objective of the Fund is capital growth.The Fund will invest in equity securities, mainly in Brazilian stock markets, and may use a leverage strategy.
住所
Leblon Equities
Av. Niemeyer, 2 Salas 201 e 202
22450-220, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3206-7300
Webサイト
www.leblonequities.com.br