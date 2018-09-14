N Leventeris SA
LEBEK:GA
Athens
0.17
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/14
出来高
0
前日終値
0.17
52週レンジ
0.13 - 0.21
1年トータルリターン
-21.05%
出来高
0
前日終値
0.17
52週レンジ
0.13 - 0.21
1年トータルリターン
-21.05%
年初来リターン
-17.50%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
-0.09
時価総額 (百万 EUR)
1.978
発行済株式数 (百万)
8.322
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.12
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Iron & Steel
産業サブグループ
Steel Producers
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企業概要
N. Leventeris S.A. trades industrial and maritime products and manufactures steel cables.
住所32 Asklipiou Street
Piraeus, 185 45
Greece
電話番号30-210-422-0581
Webサイトwww.leventeris.gr