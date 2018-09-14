LOﾌｧﾝｽﾞ-ﾕｰﾛBBB-BBﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙ

LEBBESD:LX
12.83
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.74 - 13.38
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
12.83
52週レンジ
12.74 - 13.38
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
12.8296
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
430.033
設定日
02/03/2014
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.36
直近配当利回り（税込）
2.81%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / ASHTON PARKER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
USD:CUR
米ﾄﾞﾙ
14.72 千 12.61 百万 2.91
OEU8:COM
71.00 9.38 百万 2.17
DUU8:COM
71.00 7.96 百万 1.84
LW011413:COR
3.90 千 4.18 百万 0.96
AS262653:COR
4.20 千 3.90 百万 0.90
RXU8:COM
23.00 3.74 百万 0.86
QZ912649:COR
3.10 千 3.18 百万 0.73
AM838143:COR
3.00 千 3.10 百万 0.72
AP727659:COR
3.20 千 3.06 百万 0.71
EK594401:COR
2.90 千 3.02 百万 0.70
企業概要
LOファンズ-ユーロBBB-BBファンダメンタル（LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental）は 、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。格付け期間による格付けがBBB、BBま たは同水準の非政府発行体のユーロ建て長期債、固定・変動利付債、短期債に投資する。
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000
Webサイト
www.lombardodier.com