Leadersel FCP - Total Return
LEATRSE:LX
101.45
EUR
更新日時 2018/06/08
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.39 - 102.25
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
0.98%
52週レンジ
100.39 - 102.25
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
0.98%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/08/2018)
101.45
資産総額 (百万 EUR) ( 06/08/2018)
95.799
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CORRADO CIAVATTINI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
HFHPERS:LX
ﾍﾘｳﾑ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ
|1.17 千
|1.40 百万
|10.46
|
GLGASLC:ID
ﾏﾝ･ﾌｧﾝｽﾞVI-ﾏﾝGLGｱﾙﾌｧ･ｾﾚｸﾄ･ｵﾙ
|12.55 千
|1.35 百万
|10.07
|
EXAARCH:LX
ｴｸｻﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ1:ｴｸｻﾝ･ｱﾙｷﾒﾃﾞｽ･ﾌｧﾝ
|74.00
|1.32 百万
|9.87
|
HINCEI2:ID
ﾍｯｼﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ
|13.43 千
|1.32 百万
|9.86
|
MUHLSHE:ID
ﾐｭｰｽﾞﾆｯﾁﾌｧﾝｽﾞ:ﾛﾝｸﾞｼｮｰﾄ･ｸﾚｼﾞｯ
|8.35 千
|1.05 百万
|7.85
|
DCEI1CE:LX
DB Platinum Chilton European
|9.53 千
|1.04 百万
|7.77
|
GAMSGLE:ID
GAMｽﾀｰﾌｧﾝﾄﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾚｰﾄ
|88.78 千
|1.03 百万
|7.72
|
SJCIEAH:LX
|10.70 千
|1.02 百万
|7.66
|
ALKAREI:LX
ｱﾙｹﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ･ﾘﾀｰﾝ･ﾖｰﾛｯ
|8.28 千
|974.12 千
|7.29
|
AUSAIEH:LN
ｱﾙﾃﾐｽ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞICVC-米
|612.82 千
|651.30 千
|4.88
企業概要
Leadersel FCP - Total Return Strategies is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain a moderate appreciation of its capital with a limited volatility by investing mainly in a diversified portfolio of target funds that will mainly pursue absolute return strategies.
住所Ersel Gestion Internationale S.A
Rue Jean l'aveugle, 17
L-1148 Luxembourg
電話番号-
Webサイトwww.ersel.it