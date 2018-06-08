Leadersel FCP - Total Return

LEATRSE:LX
101.45
EUR
更新日時 2018/06/08
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.39 - 102.25
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
0.98%
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52週レンジ
100.39 - 102.25
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
0.98%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/08/2018)
101.45
資産総額 (百万 EUR) ( 06/08/2018)
95.799
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CORRADO CIAVATTINI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
HFHPERS:LX
ﾍﾘｳﾑ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ
1.17 千 1.40 百万 10.46
GLGASLC:ID
ﾏﾝ･ﾌｧﾝｽﾞVI-ﾏﾝGLGｱﾙﾌｧ･ｾﾚｸﾄ･ｵﾙ
12.55 千 1.35 百万 10.07
EXAARCH:LX
ｴｸｻﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ1:ｴｸｻﾝ･ｱﾙｷﾒﾃﾞｽ･ﾌｧﾝ
74.00 1.32 百万 9.87
HINCEI2:ID
ﾍｯｼﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ
13.43 千 1.32 百万 9.86
MUHLSHE:ID
ﾐｭｰｽﾞﾆｯﾁﾌｧﾝｽﾞ:ﾛﾝｸﾞｼｮｰﾄ･ｸﾚｼﾞｯ
8.35 千 1.05 百万 7.85
DCEI1CE:LX
DB Platinum Chilton European
9.53 千 1.04 百万 7.77
GAMSGLE:ID
GAMｽﾀｰﾌｧﾝﾄﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾚｰﾄ
88.78 千 1.03 百万 7.72
SJCIEAH:LX
10.70 千 1.02 百万 7.66
ALKAREI:LX
ｱﾙｹﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ･ﾘﾀｰﾝ･ﾖｰﾛｯ
8.28 千 974.12 千 7.29
AUSAIEH:LN
ｱﾙﾃﾐｽ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞICVC-米
612.82 千 651.30 千 4.88
企業概要
Leadersel FCP - Total Return Strategies is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain a moderate appreciation of its capital with a limited volatility by investing mainly in a diversified portfolio of target funds that will mainly pursue absolute return strategies.
住所
Ersel Gestion Internationale S.A
Rue Jean l'aveugle, 17
L-1148 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ersel.it