Strategic Asset Leasing Inc
LEAS:US
OTC US
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USD
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更新日時 2018/09/08
出来高
2,350,000
前日終値
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52週レンジ
0.00 - 0.00
出来高
2,350,000
前日終値
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52週レンジ
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年初来リターン
100.00%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (千 USD)
1.798
発行済株式数 (百万)
8.988
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Exploration & Production
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企業概要
Strategic Asset Leasing, Inc. explores and drills for oil and gas. The Company has properties primairly in Midwestern United States.
住所545 8th Avenue
Suite 401
New York, NY 10018
United States
電話番号1-212-613-5453
Webサイト
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