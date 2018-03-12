ﾚｯｸﾞ･ﾒｲｿﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｳｪｽﾀ

LEAOLMU:ID
166.72
USD
0.32
0.19%
更新日時 2018/03/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
151.99 - 170.49
1年トータルリターン
9.69%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
166.40
52週レンジ
151.99 - 170.49
1年トータルリターン
9.80%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
166.72
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
565.059
設定日
06/12/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
LIAN CHIA LIANG / DESMOND SOON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EI531019:COR
1.26 百万 27.79 百万 4.73
EI725754:COR
100.00 千 25.02 百万 4.26
EJ227340:COR
1.48 百万 23.96 百万 4.08
EJ695917:COR
1.20 百万 19.02 百万 3.24
EI424084:COR
525.00 千 18.71 百万 3.18
EK797459:COR
66.38 千 16.97 百万 2.89
EG204546:COR
980.00 千 15.89 百万 2.70
EK608396:COR
980.00 千 15.85 百万 2.70
QJ892207:COR
100.00 千 15.57 百万 2.65
JK171348:COR
20.00 千 15.55 百万 2.65
企業概要
レッグ・メイソン・グローバル・ファンズ－ウェスタン・アセット・アジア・オポチュニティーズ・ファンド（Legg Mason Global Funds plc - Western Asset Asian Opportunities Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。資産の70％以上を、アジアと新興アジア太平洋諸国の債券、デリバティブ、金利、通貨に投資する。
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444
Webサイト
www.leggmason.com.hk