ﾚｯｸﾞ･ﾒｲｿﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｳｪｽﾀ
LEAOLMU:ID
166.72
USD
0.32
0.19%
更新日時 2018/03/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
151.99 - 170.49
1年トータルリターン
9.69%
年初来リターン
-0.48%
前日終値
166.40
52週レンジ
151.99 - 170.49
1年トータルリターン
9.80%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
166.72
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
565.059
設定日
06/12/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
LIAN CHIA LIANG / DESMOND SOON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EI531019:COR
|1.26 百万
|27.79 百万
|4.73
|
EI725754:COR
|100.00 千
|25.02 百万
|4.26
|
EJ227340:COR
|1.48 百万
|23.96 百万
|4.08
|
EJ695917:COR
|1.20 百万
|19.02 百万
|3.24
|
EI424084:COR
|525.00 千
|18.71 百万
|3.18
|
EK797459:COR
|66.38 千
|16.97 百万
|2.89
|
EG204546:COR
|980.00 千
|15.89 百万
|2.70
|
EK608396:COR
|980.00 千
|15.85 百万
|2.70
|
QJ892207:COR
|100.00 千
|15.57 百万
|2.65
|
JK171348:COR
|20.00 千
|15.55 百万
|2.65
企業概要
レッグ・メイソン・グローバル・ファンズ－ウェスタン・アセット・アジア・オポチュニティーズ・ファンド（Legg Mason Global Funds plc - Western Asset Asian Opportunities Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。資産の70％以上を、アジアと新興アジア太平洋諸国の債券、デリバティブ、金利、通貨に投資する。
住所Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号44-20-7070-7444
Webサイトwww.leggmason.com.hk