Reality Shares DIVCON Leader
LEAD:US
BATS
33.59
USD
0.14
0.42%
更新日時 1:52 JST 2018/03/14
始値
33.74
安値 - 高値 レンジ（日）
33.48 - 33.74
出来高
5,679
前日終値
33.45
52週レンジ
26.98 - 34.32
1年トータルリターン
23.14%
始値
33.74
安値 - 高値 レンジ（日）
33.48 - 33.74
出来高
5,679
前日終値
33.45
52週レンジ
26.98 - 34.32
1年トータルリターン
23.12%
年初来リターン
5.12%
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
33.5587
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
51.177
設定日
01/06/2016
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.34%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
ERIC ERVIN
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.09438
直近配当利回り（税込）
1.12%
経費率
0.43%
3ヶ月トータルリターン
5.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
NVDA:US
エヌビディア
|4.79 千
|1.20 百万
|2.34
|
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
|6.28 千
|1.15 百万
|2.24
|
TXN:US
ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ
|10.02 千
|1.12 百万
|2.19
|
ATVI:US
ｱｸﾃｨﾋﾞｼﾞｮﾝ･ﾌﾞﾘｻﾞｰﾄﾞ
|14.47 千
|1.11 百万
|2.18
|
CMA:US
ｺﾒﾘｶ
|10.67 千
|1.08 百万
|2.10
|
MXIM:US
ﾏｷｼﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾃｯﾄﾞ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ
|16.83 千
|1.07 百万
|2.09
|
SPGI:US
S&Pｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
|5.44 千
|1.07 百万
|2.08
|
STLD:US
ｽﾁｰﾙ･ﾀﾞｲﾅﾐｸｽ
|22.53 千
|1.06 百万
|2.07
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|8.45 千
|1.05 百万
|2.05
|
EL:US
エスティローダー
|7.21 千
|1.05 百万
|2.05
企業概要
Reality Shares DIVCON Leaders Dividend ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The Fund seeks to invest in large-cap US companies with the highest probability of increasing their dividends within a year based on Reality Shares proprietary DIVCON dividend health scoring system. Companies are selected from the dividend-paying companies among the top 500 largest U.S. firms
住所Reality Shares Inc.
402 West Broadway
Suite 2800
San Diego, CA 92101
USA
電話番号+1-855-595-0240
Webサイトwww.realityshares.com