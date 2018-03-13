Reality Shares DIVCON Leader

LEAD:US
BATS
33.59
USD
0.14
0.42%
更新日時 1:52 JST 2018/03/14
始値
33.74
安値 - 高値 レンジ（日）
33.48 - 33.74
出来高
5,679
前日終値
33.45
52週レンジ
26.98 - 34.32
1年トータルリターン
23.14%
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始値
33.74
安値 - 高値 レンジ（日）
33.48 - 33.74
出来高
5,679
前日終値
33.45
52週レンジ
26.98 - 34.32
1年トータルリターン
23.12%
年初来リターン
5.12%
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
33.5587
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
51.177
設定日
01/06/2016
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.34%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
ERIC ERVIN
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.09438
直近配当利回り（税込）
1.12%
経費率
0.43%
3ヶ月トータルリターン
5.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
NVDA:US
エヌビディア
4.79 千 1.20 百万 2.34
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
6.28 千 1.15 百万 2.24
TXN:US
ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ
10.02 千 1.12 百万 2.19
ATVI:US
ｱｸﾃｨﾋﾞｼﾞｮﾝ･ﾌﾞﾘｻﾞｰﾄﾞ
14.47 千 1.11 百万 2.18
CMA:US
ｺﾒﾘｶ
10.67 千 1.08 百万 2.10
MXIM:US
ﾏｷｼﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾃｯﾄﾞ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ
16.83 千 1.07 百万 2.09
SPGI:US
S&Pｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
5.44 千 1.07 百万 2.08
STLD:US
ｽﾁｰﾙ･ﾀﾞｲﾅﾐｸｽ
22.53 千 1.06 百万 2.07
V:US
ﾋﾞｻﾞ
8.45 千 1.05 百万 2.05
EL:US
エスティローダー
7.21 千 1.05 百万 2.05
企業概要
Reality Shares DIVCON Leaders Dividend ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The Fund seeks to invest in large-cap US companies with the highest probability of increasing their dividends within a year based on Reality Shares proprietary DIVCON dividend health scoring system. Companies are selected from the dividend-paying companies among the top 500 largest U.S. firms
住所
Reality Shares Inc.
402 West Broadway
Suite 2800
San Diego, CA 92101
USA
電話番号
+1-855-595-0240
Webサイト
www.realityshares.com