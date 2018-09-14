ﾘｱ
LEA*:MM
Mexico SE
3,009.69
MXN
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/14
出来高
345
前日終値
3,009.69
52週レンジ
2,973.16 - 4,214.07
出来高
345
前日終値
3,009.69
52週レンジ
2,973.16 - 4,214.07
年初来リターン
-14.79%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (十億 MXN)
197.172
発行済株式数 (百万)
65.512
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
1.77%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Automotive
産業サブグループ
Auto Parts
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企業概要
リア（Lear Corporation）は自動車部品メーカー。座席システム、ワイヤーハーネス、端末、コネクター、ジャンクションボックス、ボディ制御用電子機器、ワイヤレス製品、およびオーディオシステムなどを製造する。
住所21557 Telegraph Road
Southfield, MI 48033
United States
電話番号1-248-447-1500
Webサイトwww.lear.com