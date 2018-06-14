ｱｽﾍﾟﾝ･ﾌｧｰﾏｹｱ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
LDZ:GR
Frankfurt
17.26
EUR
0.06
0.35%
更新日時 0:20 JST 2018/06/15
始値
16.95
安値 - 高値 レンジ（日）
16.95 - 17.43
出来高
0
前日終値
17.32
52週レンジ
16.01 - 20.75
1年トータルリターン
-8.50%
始値
16.95
安値 - 高値 レンジ（日）
16.95 - 17.43
出来高
0
前日終値
17.32
52週レンジ
16.01 - 20.75
1年トータルリターン
-8.50%
年初来リターン
-7.77%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (ZAR) (TTM)
-
時価総額 (十億 EUR)
7.878
発行済株式数 (百万)
456.452
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
1.04%
セクター
Health Care
業種
Biotech & Pharma
産業サブグループ
Generic Pharma
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企業概要
アスペン・ファーマケア・ホールディングス (Aspen Pharmacare Holdings Limited) は 国際的な薬品供給会社。特定地域で、消費者向けのブランドおよび後発医薬品、栄養関連商品を販売する。
住所Aspen Park, 98 Armstrong Avenu
PO Box 25125, Gateway
La Lucia Ridge, 4321
South Africa
電話番号27-31-580-8600
Webサイトwww.aspenpharma.com