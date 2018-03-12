ﾋﾟﾑｺ･ﾛｰ･ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ･ｱｸﾃｨﾌﾞETF

LDUR:US
NYSE Arca
99.83
USD
0.09
0.09%
更新日時 4:58 JST 2018/03/13
始値
99.70
安値 - 高値 レンジ（日）
99.66 - 99.89
出来高
15,663
前日終値
99.74
52週レンジ
99.66 - 101.52
1年トータルリターン
1.69%
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始値
99.70
安値 - 高値 レンジ（日）
99.66 - 99.89
出来高
15,663
前日終値
99.74
52週レンジ
99.66 - 101.52
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
-0.13%
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
99.7997
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
151.696
設定日
01/22/2014
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.06%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
JEROME M SCHNEIDER / DAVID L BRAUN
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.19
直近配当利回り（税込）
2.28%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-0.38%
3年トータルリターン
1.87%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ZSQGAVZ:LN
Zurich Schroder QEP Glo Acti
374.44 88.95 百万 20.10
912828XS:GOV
32.00 千 31.66 百万 7.15
912828F6:GOV
21.90 千 21.65 百万 4.89
9128283Y:GOV
14.70 千 14.70 百万 3.32
912828W9:GOV
14.00 千 13.88 百万 3.13
EI155417:COR
2.00 千 2.12 百万 0.48
FNAC4532:MTG
75.00 千 2.00 百万 0.45
!!00G6B8:MTG
40.00 千 1.95 百万 0.44
FNAE0287:MTG
23.54 千 1.81 百万 0.41
!!02F8WN:MTG
1.50 千 1.50 百万 0.34
企業概要
ピムコ・ロー・デュレーション・アクティブETF（PIMCO Low Duration Active Exchange-Traded Fund）は、米国籍のETF（上場投資信託）。投資元本の確保と慎重な投資運用に加え、トータルリターンの最大化を目指す。通常、資産の65%以上を残存期間がさまざまな 債券の分散ポートフォリオに投資する。
住所
PIMCO ETF Trust
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
USA
電話番号
1-888-400-4383
Webサイト
www.pimcoetfs.com