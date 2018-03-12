ﾋﾟﾑｺ･ﾛｰ･ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ･ｱｸﾃｨﾌﾞETF
LDUR:US
NYSE Arca
99.83
USD
0.09
0.09%
更新日時 4:58 JST 2018/03/13
始値
99.70
安値 - 高値 レンジ（日）
99.66 - 99.89
出来高
15,663
前日終値
99.74
52週レンジ
99.66 - 101.52
1年トータルリターン
1.69%
始値
99.70
安値 - 高値 レンジ（日）
99.66 - 99.89
出来高
15,663
前日終値
99.74
52週レンジ
99.66 - 101.52
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
-0.13%
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
99.7997
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
151.696
設定日
01/22/2014
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.06%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
JEROME M SCHNEIDER / DAVID L BRAUN
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.19
直近配当利回り（税込）
2.28%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-0.38%
3年トータルリターン
1.87%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ZSQGAVZ:LN
Zurich Schroder QEP Glo Acti
|374.44
|88.95 百万
|20.10
|
912828XS:GOV
|32.00 千
|31.66 百万
|7.15
|
912828F6:GOV
|21.90 千
|21.65 百万
|4.89
|
9128283Y:GOV
|14.70 千
|14.70 百万
|3.32
|
912828W9:GOV
|14.00 千
|13.88 百万
|3.13
|
EI155417:COR
|2.00 千
|2.12 百万
|0.48
|
FNAC4532:MTG
|75.00 千
|2.00 百万
|0.45
|
!!00G6B8:MTG
|40.00 千
|1.95 百万
|0.44
|
FNAE0287:MTG
|23.54 千
|1.81 百万
|0.41
|
!!02F8WN:MTG
|1.50 千
|1.50 百万
|0.34
企業概要
ピムコ・ロー・デュレーション・アクティブETF（PIMCO Low Duration Active Exchange-Traded Fund）は、米国籍のETF（上場投資信託）。投資元本の確保と慎重な投資運用に加え、トータルリターンの最大化を目指す。通常、資産の65%以上を残存期間がさまざまな 債券の分散ポートフォリオに投資する。
住所PIMCO ETF Trust
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
USA
電話番号1-888-400-4383
Webサイトwww.pimcoetfs.com