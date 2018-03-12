Security - Leader-Fund Total

LDTRTBT:AV
117.24
EUR
0.27
0.23%
更新日時 13:59 JST 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.68 - 120.39
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-0.83%
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前日終値
116.97
52週レンジ
116.68 - 120.39
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
117.24
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2012)
5.653
設定日
04/19/2007
直近配当額 ( 09/01/2017)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
REINHOLD VOEGERL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AXAGIBA:LX
ｱｸｻ･ﾜｰﾙﾄﾞﾌｧﾝﾄﾞ:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾌﾚ
1.18 千 182.77 千 5.97
UBA1040:FP
UBAM転換社債ﾕｰﾛｯﾊﾟ10-40
96.00 174.22 千 5.69
FALILIE:LX
ﾌｧﾙｺﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞSICAV - 12ﾌｧﾙｺﾝ保
1.30 千 168.56 千 5.51
GSOCHAE:LX
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｯ
1.50 千 155.91 千 5.09
SEBDMIE:LX
SEB Fund 5 - SEB Danish Mort
1.40 千 151.16 千 4.94
JUPDBIA:LX
ｼﾞｭﾋﾟﾀｰJGF-ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ
11.67 千 151.01 千 4.93
AIEMDBE:ID
ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ･ｲﾝｻｲﾄ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ
103.00 千 147.90 千 4.83
FIDTZPA:LX
Fidelity Funds - Fidelity To
1.42 千 146.59 千 4.79
LIQSDBI:LX
ﾘｷｯﾄﾞ･ｽﾄﾚｽﾄ･ﾃﾞｯﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ
1.17 千 137.42 千 4.49
EG196397:COR
53.00 132.87 千 4.34
企業概要
Leader-Fund Total Return Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests globally into bonds.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0
Webサイト
www.securitykag.at