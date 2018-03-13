Security - Leader-Fund Total
LDTRTBA:AV
101.63
EUR
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/03/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.13 - 105.15
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-0.81%
前日終値
101.61
52週レンジ
101.13 - 105.15
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/13/2018)
101.63
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2012)
5.653
設定日
04/19/2007
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.8
直近配当利回り（税込）
0.79%
ファンドマネージャ
REINHOLD VOEGERL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.28%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AXAGIBA:LX
ｱｸｻ･ﾜｰﾙﾄﾞﾌｧﾝﾄﾞ:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾌﾚ
|1.18 千
|182.77 千
|5.97
|
UBA1040:FP
UBAM転換社債ﾕｰﾛｯﾊﾟ10-40
|96.00
|174.22 千
|5.69
|
FALILIE:LX
ﾌｧﾙｺﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞSICAV - 12ﾌｧﾙｺﾝ保
|1.30 千
|168.56 千
|5.51
|
GSOCHAE:LX
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｯ
|1.50 千
|155.91 千
|5.09
|
SEBDMIE:LX
SEB Fund 5 - SEB Danish Mort
|1.40 千
|151.16 千
|4.94
|
JUPDBIA:LX
ｼﾞｭﾋﾟﾀｰJGF-ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ
|11.67 千
|151.01 千
|4.93
|
AIEMDBE:ID
ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ･ｲﾝｻｲﾄ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ
|103.00 千
|147.90 千
|4.83
|
FIDTZPA:LX
Fidelity Funds - Fidelity To
|1.42 千
|146.59 千
|4.79
|
LIQSDBI:LX
ﾘｷｯﾄﾞ･ｽﾄﾚｽﾄ･ﾃﾞｯﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ
|1.17 千
|137.42 千
|4.49
|
EG196397:COR
|53.00
|132.87 千
|4.34
企業概要
Leader-Fund Total Return Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests globally into bonds.
住所Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号+43 (316) 80 71 - 0
Webサイトwww.securitykag.at