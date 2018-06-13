London Life US Equity LC
LDNLUSEQ:CN
51.13
CAD
0.29
0.57%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
40.25 - 51.42
1年トータルリターン
19.76%
年初来リターン
11.18%
前日終値
51.42
52週レンジ
40.25 - 51.42
1年トータルリターン
19.38%
年初来リターン
11.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
51.1313
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
431.170
設定日
12/31/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DAVE GILL / ROB LEE
定額申込手数料
-
償還手数料
5.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|59.63 千
|13.16 百万
|3.05
|
BA:US
ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ
|29.79 千
|12.75 百万
|2.96
|
ADBE:US
ｱﾄﾞﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ
|42.19 千
|12.00 百万
|2.78
|
PGR:US
プログレッシブ･コープ
|150.60 千
|11.65 百万
|2.70
|
SPGI:US
S&Pｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
|48.11 千
|11.64 百万
|2.70
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|8.62 千
|11.26 百万
|2.61
|
ABBV:US
ｱｯｳﾞｨ
|90.01 千
|11.15 百万
|2.59
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|5.54 千
|11.13 百万
|2.58
|
LRCX:US
ﾗﾑﾘｻｰﾁ
|46.81 千
|11.12 百万
|2.58
|
LUV:US
ｻｳｽｳｴｽﾄ航空
|160.36 千
|10.87 百万
|2.52
企業概要
London Life US Equity (LC) is an open-end segregated fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term capital appreciation supplemented with dividend income. The Fund invests in a broad range of high quality, publicly traded, mid and large-cap United States companies across a wide range of market sectors.
住所London Life Insurance Co
255 Dufferin Avenue
London, Ontario N6A 4K1
Canada
電話番号1-519-432-5281
Webサイトwww.londonlife.com