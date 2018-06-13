London Life Canadian Equity
LDNLCNEB:CN
32.04
CAD
0.03
0.09%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.64 - 32.15
1年トータルリターン
8.40%
年初来リターン
1.32%
前日終値
32.01
52週レンジ
28.64 - 32.15
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
32.0386
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
470.120
設定日
07/27/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MARK D THOMSON / NORMAN W MACDONALD
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
TD:CN
トロント・ドミニオン銀行
|506.22 千
|36.50 百万
|7.76
|
RY:CN
ＲＢＣ
|371.22 千
|36.25 百万
|7.71
|
RCI/B:CN
ﾛｼﾞｬｰｽ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
|429.00 千
|26.00 百万
|5.53
|
BNS:CN
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ
|312.56 千
|24.67 百万
|5.25
|
MG:CN
ﾏｸﾞﾅ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|278.95 千
|21.15 百万
|4.50
|
BAM/A:CN
ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
|356.55 千
|18.14 百万
|3.86
|
CNQ:CN
カナディアン・ナチュラルリソ
|373.11 千
|17.28 百万
|3.68
|
MRU:CN
ﾒﾄﾛ
|412.07 千
|16.79 百万
|3.57
|
NTR:CN
ﾆｭｰﾄﾘｴﾝ
|282.29 千
|16.50 百万
|3.51
|
CTC/A:CN
カナディアンタイヤ
|81.45 千
|14.25 百万
|3.03
企業概要
London Life Canadian Equity Beutel Goodman is a segregated fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide a high level of long term capital appreciation. The Fund invests primarily in Canadian stocks with exposure to foreign stocks.
住所London Life Insurance Co
255 Dufferin Avenue
London, Ontario N6A 4K1
Canada
電話番号1-519-432-5281
Webサイトwww.londonlife.com