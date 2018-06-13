DNCAｲﾝﾍﾞｽﾄ-転換社債

LDNCAFB:LX
110.97
CHF
0.22
0.20%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.66 - 115.60
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
-2.30%
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前日終値
110.75
52週レンジ
104.66 - 115.60
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
-2.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
110.97
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
888.805
設定日
02/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
IGOR DE MAACK / FELIX HARON
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
3.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EK818925:COR
62.90 千 62.63 百万 7.66
EJ602489:COR
2.86 百万 37.88 百万 4.64
EK927986:COR
34.90 千 34.32 百万 4.20
AF122231:COR
32.00 千 34.14 百万 4.18
EJ937920:COR
29.00 千 29.79 百万 3.65
JK320018:COR
23.40 千 23.40 百万 2.86
LW406822:COR
20.20 千 22.71 百万 2.78
LW091457:COR
17.60 千 21.51 百万 2.63
EJ038034:COR
266.34 千 20.84 百万 2.55
EC302581:COR
30.00 千 17.40 百万 2.13
企業概要
DNCAインベスト-転換社債（DNCA Invest - Convertibles）は、ルクセンブルク籍のオー プンエンド型投資信託。総資産の50％以上を、欧州連合内で発行された転換社債・他社株転換可能債に常時投資し、残りの資産をワラント債・新株予約権債・その他の株式連動債に投資する。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.dncafinance.lu