DNCAｲﾝﾍﾞｽﾄ-転換社債
LDNCACB:LX
165.81
EUR
0.14
0.08%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
164.37 - 170.14
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-1.46%
前日終値
165.67
52週レンジ
164.37 - 170.14
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-1.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
165.81
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
888.805
設定日
05/25/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
IGOR DE MAACK / FELIX HARON
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.93%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EK818925:COR
|62.90 千
|62.63 百万
|7.66
|
EJ602489:COR
|2.86 百万
|37.88 百万
|4.64
|
EK927986:COR
|34.90 千
|34.32 百万
|4.20
|
AF122231:COR
|32.00 千
|34.14 百万
|4.18
|
EJ937920:COR
|29.00 千
|29.79 百万
|3.65
|
JK320018:COR
|23.40 千
|23.40 百万
|2.86
|
LW406822:COR
|20.20 千
|22.71 百万
|2.78
|
LW091457:COR
|17.60 千
|21.51 百万
|2.63
|
EJ038034:COR
|266.34 千
|20.84 百万
|2.55
|
EC302581:COR
|30.00 千
|17.40 百万
|2.13
企業概要
DNCAインベスト-転換社債（DNCA Invest - Convertibles）は、ルクセンブルク籍のオー プンエンド型投資信託。総資産の50％以上を、欧州連合内で発行された転換社債・他社株転換可能債に常時投資し、残りの資産をワラント債・新株予約権債・その他の株式連動債に投資する。
住所DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号-
Webサイトwww.dncafinance.lu