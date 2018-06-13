Lazard Developing Markets Eq

LDMOX:US
NASDAQ GM
13.93
USD
0.08
0.57%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.10 - 15.61
1年トータルリターン
13.62%
年初来リターン
-3.60%
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前日終値
14.01
52週レンジ
12.10 - 15.61
1年トータルリターン
13.44%
年初来リターン
-3.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
13.93
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
296.660
設定日
09/30/2008
直近配当額 ( 12/22/2016)
0.06241
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
KEVIN O'HARE / JAMES M DONALD "DON"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
57.71 千 10.59 百万 3.56
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
198.40 千 10.56 百万 3.55
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
203.85 千 9.50 百万 3.19
TRIXX:US
ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾁｭｰｼｮﾅﾙ･ﾄﾚｼﾞ
8.61 百万 8.61 百万 2.89
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
38.22 千 8.53 百万 2.87
BBRI:IJ
ﾊﾞﾝｸ･ﾗﾔｯﾄ･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
30.48 百万 8.00 百万 2.69
669:HK
創科実業[ﾃｸﾄﾛﾆｯｸ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ]
1.28 百万 7.57 百万 2.54
SBER:RM
ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ
1.68 百万 7.44 百万 2.50
PBR/A:US
ブラジル石油公社
518.40 千 6.73 百万 2.26
2049:TT
上銀科技[ﾊｲｳｨﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ]
464.41 千 6.69 百万 2.25
企業概要
Lazard Developing Markets Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities, principally common stocks, of non-U.S. companies whose principal activities are located in emerging market countries.
住所
Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
電話番号
1-800-823-6300
Webサイト
www.lazardnet.com