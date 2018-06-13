Lazard Developing Markets Eq
LDMOX:US
NASDAQ GM
13.93
USD
0.08
0.57%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.10 - 15.61
1年トータルリターン
13.62%
年初来リターン
-3.60%
前日終値
14.01
52週レンジ
12.10 - 15.61
1年トータルリターン
13.44%
年初来リターン
-3.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
13.93
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
296.660
設定日
09/30/2008
直近配当額 ( 12/22/2016)
0.06241
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
KEVIN O'HARE / JAMES M DONALD "DON"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.60%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|57.71 千
|10.59 百万
|3.56
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|198.40 千
|10.56 百万
|3.55
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|203.85 千
|9.50 百万
|3.19
|
TRIXX:US
ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾁｭｰｼｮﾅﾙ･ﾄﾚｼﾞ
|8.61 百万
|8.61 百万
|2.89
|
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
|38.22 千
|8.53 百万
|2.87
|
BBRI:IJ
ﾊﾞﾝｸ･ﾗﾔｯﾄ･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
|30.48 百万
|8.00 百万
|2.69
|
669:HK
創科実業[ﾃｸﾄﾛﾆｯｸ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ]
|1.28 百万
|7.57 百万
|2.54
|
SBER:RM
ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ
|1.68 百万
|7.44 百万
|2.50
|
PBR/A:US
ブラジル石油公社
|518.40 千
|6.73 百万
|2.26
|
2049:TT
上銀科技[ﾊｲｳｨﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ]
|464.41 千
|6.69 百万
|2.25
企業概要
Lazard Developing Markets Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities, principally common stocks, of non-U.S. companies whose principal activities are located in emerging market countries.
住所Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
電話番号1-800-823-6300
Webサイトwww.lazardnet.com