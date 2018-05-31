ﾗﾝｽﾞﾀﾞｳﾝ先進国市場ﾛﾝｸﾞｵﾝﾘｰ･ﾌ
LDMLOBG:KY
139.32
GBP
更新日時 2018/05/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.92 - 150.89
1年トータルリターン
12.87%
年初来リターン
-2.03%
52週レンジ
124.92 - 150.89
1年トータルリターン
12.88%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/31/2018)
139.3183
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( 05/31/2017)
0.9685
直近配当利回り（税込）
0.70%
ファンドマネージャ
PETER GRAHAM DAVIES / JONATHON REGIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
ランズダウン先進国市場ロングオンリー・ファンド（Lansdowne Developed Markets Lon g Only Fund Ltd）は、ケイマン諸島籍のオープンエンド型投資信託。マスターファンド の株式銘柄に投資する。良好な絶対リターンの提供を目指す。上場株式非上場株式、その他集団投資信託、債務証券、ワラントなど幅広い商品に投資する。
住所Lansdowne Partners UK LLP
15 Davies Street
London W1K 3AG
United Kingdom
電話番号44-20-7290-5500 Tel
Webサイトwww.lansdownepartners.com