Lazard Developing Markets Eq
LDMIX:US
NASDAQ GM
12.19
USD
0.08
0.66%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.93 - 15.53
1年トータルリターン
-10.11%
年初来リターン
-14.63%
前日終値
12.11
52週レンジ
11.93 - 15.53
1年トータルリターン
-9.98%
年初来リターン
-14.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
12.19
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
253.044
設定日
09/30/2008
直近配当額 ( 08/21/2018)
0.08862
直近配当利回り（税込）
0.73%
ファンドマネージャ
KEVIN O'HARE / JAMES M DONALD "DON"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.18%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|253.93 千
|10.60 百万
|3.99
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|211.30 千
|10.52 百万
|3.96
|
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
|40.52 千
|9.85 百万
|3.70
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|42.61 千
|7.91 百万
|2.97
|
669:HK
創科実業[ﾃｸﾄﾛﾆｯｸ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ]
|1.36 百万
|7.58 百万
|2.85
|
NVTK:LI
ﾉﾊﾞﾃｸ
|45.89 千
|6.80 百万
|2.56
|
914:HK
安徽海螺水泥 [ｺﾝﾁ･ｾﾒﾝﾄ]
|1.16 百万
|6.61 百万
|2.48
|
GALP:PL
|337.34 千
|6.41 百万
|2.41
|
BAP:US
ｸﾚﾃﾞｨｺｰﾌﾟ
|28.06 千
|6.32 百万
|2.37
|
IBN:US
ＩＣＩＣＩ銀行
|769.30 千
|6.18 百万
|2.32
企業概要
Lazard Developing Markets Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities, principally common stocks, of non-U.S. companies whose principal activities are located in emerging market countries.
住所Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
電話番号1-800-823-6300
Webサイトwww.lazardnet.com