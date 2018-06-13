ﾛｰﾄﾞｱﾍﾞｯﾄInvﾄﾗｽﾄ-ｼｮｰﾄDur IF

LDLVX:US
NASDAQ GM
4.18
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.18 - 4.30
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
4.18
52週レンジ
4.18 - 4.30
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
4.18
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
40.007
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 06/13/2018)
0.00054105
直近配当利回り（税込）
4.08%
ファンドマネージャ
ANDREW H O'BRIEN / ROBERT A LEE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
TUH8:COM
32.99 千 7.07 十億 16.65
912828C6:GOV
383.81 千 383.23 百万 0.90
912828F6:GOV
275.25 千 273.75 百万 0.64
EH369842:COR
260.59 千 266.21 百万 0.63
912828VK:GOV
261.47 千 261.32 百万 0.62
EK877808:COR
211.60 千 235.94 百万 0.56
!!0277A1:MTG
215.53 千 215.65 百万 0.51
!!02DKK8:MTG
205.36 千 206.17 百万 0.49
!!028U1T:MTG
200.40 千 200.45 百万 0.47
EJ536616:COR
185.91 千 199.88 百万 0.47
企業概要
ロード・アベット･ショート･デュレーション･インカム･ファンド（Lord Abbett Short Duration Income Fund）は、高水準のインカムゲインの獲得と元本の保全を目指す。投資対象は米国内外の社債、モーゲージ証券、米国政府が発行・保証する証券。
住所
Lord, Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号
1-888-522-2388
Webサイト
www.lordabbett.com