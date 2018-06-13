London Life US Equity LC

LDLUSEBB:CN
28.33
CAD
0.16
0.57%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.30 - 28.49
1年トータルリターン
19.76%
年初来リターン
11.18%
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前日終値
28.49
52週レンジ
22.30 - 28.49
1年トータルリターン
19.38%
年初来リターン
11.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
28.3277
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
431.170
設定日
10/05/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DAVE GILL / ROB LEE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
59.63 千 13.16 百万 3.05
BA:US
ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ
29.79 千 12.75 百万 2.96
ADBE:US
ｱﾄﾞﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ
42.19 千 12.00 百万 2.78
PGR:US
プログレッシブ･コープ
150.60 千 11.65 百万 2.70
SPGI:US
S&Pｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
48.11 千 11.64 百万 2.70
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
8.62 千 11.26 百万 2.61
ABBV:US
ｱｯｳﾞｨ
90.01 千 11.15 百万 2.59
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
5.54 千 11.13 百万 2.58
LRCX:US
ﾗﾑﾘｻｰﾁ
46.81 千 11.12 百万 2.58
LUV:US
ｻｳｽｳｴｽﾄ航空
160.36 千 10.87 百万 2.52
企業概要
London Life US Equity (LC) is an open-end segregated fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term capital appreciation supplemented with dividend income. The Fund invests in a broad range of high quality, publicly traded, mid and large-cap United States companies across a wide range of market sectors.
住所
London Life Insurance Co
255 Dufferin Avenue
London, Ontario N6A 4K1
Canada
電話番号
1-519-432-5281
Webサイト
www.londonlife.com