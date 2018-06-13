ﾛｰﾄﾞｱﾍﾞｯﾄInvﾄﾗｽﾄ-ｼｮｰﾄDur IF
LDLKX:US
NASDAQ GM
4.19
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.19 - 4.31
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
0.02%
前日終値
4.19
52週レンジ
4.19 - 4.31
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
4.19
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
40.007
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 06/13/2018)
0.00050612
直近配当利回り（税込）
3.77%
ファンドマネージャ
ANDREW H O'BRIEN / ROBERT A LEE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
TUH8:COM
|32.99 千
|7.07 十億
|16.65
|
912828C6:GOV
|383.81 千
|383.23 百万
|0.90
|
912828F6:GOV
|275.25 千
|273.75 百万
|0.64
|
EH369842:COR
|260.59 千
|266.21 百万
|0.63
|
912828VK:GOV
|261.47 千
|261.32 百万
|0.62
|
EK877808:COR
|211.60 千
|235.94 百万
|0.56
|
!!0277A1:MTG
|215.53 千
|215.65 百万
|0.51
|
!!02DKK8:MTG
|205.36 千
|206.17 百万
|0.49
|
!!028U1T:MTG
|200.40 千
|200.45 百万
|0.47
|
EJ536616:COR
|185.91 千
|199.88 百万
|0.47
企業概要
ロード・アベット･ショート･デュレーション･インカム･ファンド（Lord Abbett Short Duration Income Fund）は、高水準のインカムゲインの獲得と元本の保全を目指す。投資対象は米国内外の社債、モーゲージ証券、米国政府が発行・保証する証券。
住所Lord, Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号1-888-522-2388
Webサイトwww.lordabbett.com