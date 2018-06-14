ｶｲﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞ･ﾍﾙｽｹｱ
LDJ:GR
Frankfurt
7.57
EUR
0.08
1.07%
更新日時 0:40 JST 2018/06/15
始値
7.47
安値 - 高値 レンジ（日）
7.45 - 7.57
出来高
0
前日終値
7.49
52週レンジ
4.60 - 10.27
1年トータルリターン
-19.09%
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出来高
0
前日終値
7.49
52週レンジ
4.60 - 10.27
1年トータルリターン
-19.09%
年初来リターン
-3.98%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (百万 EUR)
690.843
発行済株式数 (百万)
91.261
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Health Care
業種
Health Care Facilities & Svcs
産業サブグループ
Health Care Facilities
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企業概要
カインドレッド・ヘルスケア（Kindred Healthcare, Inc.）はヘルスケアサービス会社。病院、介護センター、機関付属薬局、契約ベースのリハビリサービスなどを手掛ける。米国全土で事業を展開。
住所680 South Fourth Avenue
Louisville, KY 40202-2412
United States
電話番号1-502-596-7300
Webサイトwww.starrfarmnc.com