Loomis Sayles Dividend Incom

LDINX:US
NASDAQ GM
11.27
USD
0.07
0.62%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.51 - 12.07
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
0.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.34
52週レンジ
10.51 - 12.07
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
11.27
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
32.864
設定日
03/31/2017
直近配当額 ( 03/26/2018)
0.0862
直近配当利回り（税込）
0.76%
ファンドマネージャ
ARTHUR J BARRY "ART"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
RDS/B:US
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
16.06 千 1.16 百万 3.22
CVX:US
ｼｪﾌﾞﾛﾝ
9.25 千 1.16 百万 3.21
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
21.90 千 1.14 百万 3.15
MRK:US
メルク
18.80 千 1.11 百万 3.07
GSK:US
グラクソ･スミスクライン
27.29 千 1.09 百万 3.03
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
24.53 千 1.09 百万 3.01
PFE:US
ファイザー
28.89 千 1.06 百万 2.93
NEP:US
ﾈｸｽﾄｴﾗ･ｴﾅｼﾞｰ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ
25.25 千 1.05 百万 2.92
MET:US
メットライフ
21.09 千 1.01 百万 2.79
VZ:US
ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
20.37 千 1.01 百万 2.79
企業概要
Loomis Sayles Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high total return through a combination of current income and capital appreciation by investing in equity securities.
住所
Loomis Sayles Funds
One Financial Center
Boston, MA 02111
電話番号
1-800-633-3330
Webサイト
www.loomissayles.com