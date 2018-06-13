Loomis Sayles Dividend Incom
LDINX:US
NASDAQ GM
11.27
USD
0.07
0.62%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.51 - 12.07
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
0.36%
前日終値
11.34
52週レンジ
10.51 - 12.07
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
11.27
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
32.864
設定日
03/31/2017
直近配当額 ( 03/26/2018)
0.0862
直近配当利回り（税込）
0.76%
ファンドマネージャ
ARTHUR J BARRY "ART"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
RDS/B:US
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|16.06 千
|1.16 百万
|3.22
|
CVX:US
ｼｪﾌﾞﾛﾝ
|9.25 千
|1.16 百万
|3.21
|
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
|21.90 千
|1.14 百万
|3.15
|
MRK:US
メルク
|18.80 千
|1.11 百万
|3.07
|
GSK:US
グラクソ･スミスクライン
|27.29 千
|1.09 百万
|3.03
|
CSCO:US
シスコシステムズ
|24.53 千
|1.09 百万
|3.01
|
PFE:US
ファイザー
|28.89 千
|1.06 百万
|2.93
|
NEP:US
ﾈｸｽﾄｴﾗ･ｴﾅｼﾞｰ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ
|25.25 千
|1.05 百万
|2.92
|
MET:US
メットライフ
|21.09 千
|1.01 百万
|2.79
|
VZ:US
ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
|20.37 千
|1.01 百万
|2.79
企業概要
Loomis Sayles Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high total return through a combination of current income and capital appreciation by investing in equity securities.
住所Loomis Sayles Funds
One Financial Center
Boston, MA 02111
電話番号1-800-633-3330
Webサイトwww.loomissayles.com