ﾗｲｵﾝ･ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾌｧｲﾄﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
LDHB:MK
Bursa Malays
0.04
MYR
0.00
12.50%
更新日時 17:08 JST 2018/03/13
始値
0.04
安値 - 高値 レンジ（日）
0.04 - 0.04
出来高
400,000
前日終値
0.04
52週レンジ
0.03 - 0.08
1年トータルリターン
-36.36%
始値
0.04
安値 - 高値 レンジ（日）
0.04 - 0.04
出来高
400,000
前日終値
0.04
52週レンジ
0.03 - 0.08
1年トータルリターン
-36.36%
年初来リターン
0.00%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (MYR) (TTM)
-0.03
時価総額 (百万 MYR)
48.725
発行済株式数 (十億)
1.392
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.15
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Iron & Steel
産業サブグループ
Steel Producers
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企業概要
ライオン・ダイバーシファイド・ホールディングス (Lion Diversified Holdings Berhad) は投資持株会社。子会社を通じて、百貨店、スーパーマーケットを経営する。 ビール、ノンアルコール飲料の生産・販売、不動産の管理・開発、コンピュータおよび関連製品の製造も手掛ける。
住所Level 14, Office Tower
No. 1 Jalan Nagasari
Kuala Lumpur, 50200
Malaysia
電話番号60-3-2142-2155
Webサイトwww.liongroup.com.my