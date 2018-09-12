LD FI Multimercado Credito P
LDFIMNE:BZ
5.10
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2018/09/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
4.36 - 6.33
1年トータルリターン
-18.14%
年初来リターン
11.08%
前日終値
5.10
52週レンジ
4.36 - 6.33
1年トータルリターン
-17.97%
年初来リターン
11.08%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/12/2018)
5.102198
資産総額 (百万 BRL) ( 09/12/2018)
12.381
設定日
08/13/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FCFDCLD:BZ
Ficfidc Ld Unica
|2.06 百万
|2.27 百万
|18.39
|
GADIFIC:BZ
Safra Galileo Distribuicao F
|3.37 千
|1.42 百万
|11.47
|
TRUXIMF:BZ
Truxt I Macro Fic Fim
|893.12 千
|1.03 百万
|8.36
|
EJ450916:COR
|50.00
|722.94 千
|5.84
|
DARTFIC:BZ
ｶﾞﾙﾄﾞ･ﾀﾞﾙﾀﾆｬﾝFIC FIﾓﾙﾁﾒﾙｶﾄﾞ
|324.04 千
|606.92 千
|4.91
|
AO165227:COR
|50.00
|551.96 千
|4.46
|
QUESTEH:BZ
AZ Quest Equity Hedge FIC FI
|133.41 千
|501.16 千
|4.05
|
QUESTFI:BZ
AZ Quest Multi FIC FI Multim
|44.42 千
|500.44 千
|4.04
|
DAYCFIF:BZ
Daycoval RF FI CP
|16.50 千
|441.36 千
|3.57
|
QUESTTR:BZ
AZ Quest Total Return FIC FI
|140.58 千
|341.16 千
|2.76
企業概要
Ld FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号55-11-3138-0461
Webサイトwww.daycoval.com.br