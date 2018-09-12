LD FI Multimercado Credito P

LDFIMNE:BZ
5.10
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2018/09/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
4.36 - 6.33
1年トータルリターン
-18.14%
年初来リターン
11.08%
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前日終値
5.10
52週レンジ
4.36 - 6.33
1年トータルリターン
-17.97%
年初来リターン
11.08%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/12/2018)
5.102198
資産総額 (百万 BRL) ( 09/12/2018)
12.381
設定日
08/13/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
FCFDCLD:BZ
Ficfidc Ld Unica
2.06 百万 2.27 百万 18.39
GADIFIC:BZ
Safra Galileo Distribuicao F
3.37 千 1.42 百万 11.47
TRUXIMF:BZ
Truxt I Macro Fic Fim
893.12 千 1.03 百万 8.36
EJ450916:COR
50.00 722.94 千 5.84
DARTFIC:BZ
ｶﾞﾙﾄﾞ･ﾀﾞﾙﾀﾆｬﾝFIC FIﾓﾙﾁﾒﾙｶﾄﾞ
324.04 千 606.92 千 4.91
AO165227:COR
50.00 551.96 千 4.46
QUESTEH:BZ
AZ Quest Equity Hedge FIC FI
133.41 千 501.16 千 4.05
QUESTFI:BZ
AZ Quest Multi FIC FI Multim
44.42 千 500.44 千 4.04
DAYCFIF:BZ
Daycoval RF FI CP
16.50 千 441.36 千 3.57
QUESTTR:BZ
AZ Quest Total Return FIC FI
140.58 千 341.16 千 2.76
企業概要
Ld FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461
Webサイト
www.daycoval.com.br