ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ･ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ

LDF:US
New York
9.56
USD
0.08
0.83%
更新日時 5:15 JST 2018/06/15
始値
9.92
安値 - 高値 レンジ（日）
9.56 - 9.92
前日終値
9.64
52週レンジ
9.27 - 13.25
1年トータルリターン
-8.97%
年初来リターン
-16.76%
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始値
9.92
安値 - 高値 レンジ（日）
9.56 - 9.92
出来高
6,256
前日終値
9.64
52週レンジ
9.27 - 13.25
1年トータルリターン
-7.86%
年初来リターン
-16.76%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
11.10000038
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
72.620
設定日
06/23/1992
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-13.15%
乖離率52週平均値
-12.26%
ファンドマネージャ
CRISTINA PIEDRAHITA / GAITE ALI
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.022479
直近配当利回り（税込）
0.46%
経費率
1.66%
3ヶ月トータルリターン
-23.49%
3年トータルリターン
-1.68%
5年トータルリターン
-6.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ITUB4:BZ
ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
597.80 千 8.75 百万 9.91
PETR4:BZ
ブラジル石油公社
840.03 千 5.53 百万 6.26
FMX:US
ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ
47.47 千 4.55 百万 5.16
FALAB:CI
SACIﾌｧﾗﾍﾞﾗ
421.76 千 4.04 百万 4.58
GFNORTEO:MM
ｸﾞﾙﾎﾟ･ﾌｨﾅﾝｼｴﾛ･ﾊﾞﾉﾙﾃ
621.79 千 3.87 百万 4.39
BBD:US
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
392.93 千 3.85 百万 4.36
BBDC4:BZ
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
381.96 千 3.79 百万 4.29
B3SA3:BZ
B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ
475.41 千 3.45 百万 3.91
PETR3:BZ
ブラジル石油公社
467.91 千 3.30 百万 3.74
ABEV:US
ｱﾝﾍﾞﾌﾞ
486.67 千 3.22 百万 3.65
企業概要
ラテンアメリカ・ディスカバリー・ファンド（Latin America Discovery Fund, Inc.） は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。中南米企業の株式を中心に投資する。
住所
Morgan Stanley Asset Management
522 Fifth Avenue
New York, NY 10036
USA
電話番号
1-800-231-2608
Webサイト
www.morganstanley.com/msim