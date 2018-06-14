ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ･ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ
LDF:US
New York
9.56
USD
0.08
0.83%
更新日時 5:15 JST 2018/06/15
始値
9.92
安値 - 高値 レンジ（日）
9.56 - 9.92
前日終値
9.64
52週レンジ
9.27 - 13.25
1年トータルリターン
-8.97%
年初来リターン
-16.76%
始値
9.92
安値 - 高値 レンジ（日）
9.56 - 9.92
出来高
6,256
前日終値
9.64
52週レンジ
9.27 - 13.25
1年トータルリターン
-7.86%
年初来リターン
-16.76%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
11.10000038
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
72.620
設定日
06/23/1992
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-13.15%
乖離率52週平均値
-12.26%
ファンドマネージャ
CRISTINA PIEDRAHITA / GAITE ALI
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.022479
直近配当利回り（税込）
0.46%
経費率
1.66%
3ヶ月トータルリターン
-23.49%
3年トータルリターン
-1.68%
5年トータルリターン
-6.14%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ITUB4:BZ
ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|597.80 千
|8.75 百万
|9.91
|
PETR4:BZ
ブラジル石油公社
|840.03 千
|5.53 百万
|6.26
|
FMX:US
ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ
|47.47 千
|4.55 百万
|5.16
|
FALAB:CI
SACIﾌｧﾗﾍﾞﾗ
|421.76 千
|4.04 百万
|4.58
|
GFNORTEO:MM
ｸﾞﾙﾎﾟ･ﾌｨﾅﾝｼｴﾛ･ﾊﾞﾉﾙﾃ
|621.79 千
|3.87 百万
|4.39
|
BBD:US
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
|392.93 千
|3.85 百万
|4.36
|
BBDC4:BZ
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
|381.96 千
|3.79 百万
|4.29
|
B3SA3:BZ
B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ
|475.41 千
|3.45 百万
|3.91
|
PETR3:BZ
ブラジル石油公社
|467.91 千
|3.30 百万
|3.74
|
ABEV:US
ｱﾝﾍﾞﾌﾞ
|486.67 千
|3.22 百万
|3.65
企業概要
ラテンアメリカ・ディスカバリー・ファンド（Latin America Discovery Fund, Inc.） は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。中南米企業の株式を中心に投資する。
住所Morgan Stanley Asset Management
522 Fifth Avenue
New York, NY 10036
USA
電話番号1-800-231-2608
Webサイトwww.morganstanley.com/msim